Jane the virgin - S02 E02 - Pauvre pigeon

Jane récupère Matéo mais doit faire face au triangle amoureux qui se prépare entre elle, Michael et Rafael. Xo et Rogelio doivent se produire sur un bateau de croisière dans le cadre d'accords contractuels. Lachlan revient de son voyage et propose un accord, mais Petra et Rafael ne lui font pas confiance.