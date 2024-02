Jane the virgin - S02 E06 - Nouvelle donne

Jane et Rafael commencent à planifier la succession de Matéo. Jane commence enfin ses études supérieures mais son professeur n'est pas sensible à sa situation. Petra se tourne vers Jane pour obtenir des conseils et de l'aide pour faire sortir sa mère de prison. Pendant ce temps, Michael est encore plus déterminé à attraper Sin Rostro.