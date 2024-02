Jane the virgin - S02 E07 - Vendredi noir

Pendant le Black Friday, Jane voit Michael pour la première fois depuis six mois. Pendant ce temps, Rogelio tente de sauver "Hombres Locos" et fait face à de difficiles dilemmes personnels et professionnels. Jane et Rafael recommencent à sortir ensemble et interviewent des baby-sitters potentielles. Jane quant à elle espère trouver le conseiller en rédation idéal.