Jane the virgin - S02 E11 - A la poursuite du diamant rose

Le béguin de Jane pour le professeur Chavez surgit dans ses rêves et elle doit évaluer ses sentiments à son égard. Xo et Jane trouvent la bague de fiançailles de Liliana et pensent que Rogelio va la proposer. Il envisage de faire sa demande en mariage, mais avec une bague différente, celle qui est avalée accidentellement par Matéo.