Jane the virgin - S02 E13 - La zizanie

Jane et Michael sont presque de nouveau ensemble ! Jane tente de réconcilier Rafael et Michael, mais cela ne se passe pas bien. Rafael ignore Petra et ses besoins de grossesse. Xo et Rogelio ont rompu à cause du problème du bébé, mais ils agissent toujours comme un couple, ce que Jane considère comme un problème. Rogelio engage un nouvel assistant prénommé Paolo.