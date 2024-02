Jane the virgin - S02 E15 - La malédiction

Rafael et Petra sont de nouveaux parents mais Petra est déjà de retour au travail et ne semble pas intéressée par la maternité. Xo a invité Pablo à rendre visite à Alba mais cela ne lui convient pas car elle pense que Pablo est maudit et portera malheur. Jane s'inquiète de plus en plus de ne pas pouvoir entrer en contact avec son père, Rogelio qui est retenu captif par Lola.