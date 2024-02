Jane the virgin - S02 E16 - Home sweet home

Petra continue de lutter contre la maternité et Jane intervient. Pendant ce temps, Michael et Jane commencent à rechercher un bien immobilier et trouvent une maison à environ une heure de route, au grand dam de Rafael. Jane devient frustrée lorsque l'entrepreneur lui dit que sa maison ne se pas prête à temps pour le mariage. Rogelio prépare une surprise pour Jane.