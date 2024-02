Jane the virgin - S02 E19 - Petits arrangements

Jane et Rafael conviennent qu'ils ont besoin d'un accord de garde formel et décident de faire appel à un médiateur pour rendre les choses plus amicales. Xo joue un rôle d'acteur dans la telenovela de Rogelio et ils sont tous deux surpris par sa performance. Michael est appelé dans le bureau de son patron après qu'un journal ait publié un article sur lui et Sin Rostro.