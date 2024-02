Jane the virgin - S03 E09 - No stress

Jane et Michael ressentent tous deux la pression : Jane ayant rendu le roman parfait et Michael ayant réussi son prochain examen. Jane et Rafael s'inquiètent du développement de Matéo lorsqu'ils apprennent que les autres enfants de son âge sont plus avancés. Darci commence à s'interroger sur la relation potentielle entre Xo et Rogelio.