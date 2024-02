Jane the virgin - S03 E14 - La page manquante

Jane se sent coupable de ne pas être là pour Matéo autant qu'elle le souhaiterait, alors elle décide de se présenter pour Room Mom. Avec l'aide de Jane et Xo, Alba tente d'impressionner son béguin, mais cela ne se passe pas aussi bien que prévu. Rafael essaie d'être là pour Jane et Petra. Pendant ce temps, Rogalio tente d'obtenir sournoisement des informations de Matéo sur la relation entre Xo et Bruce.