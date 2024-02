Jane the virgin - S03 E18 - Sex in the city

Jane doit apprendre à gérer sa nouvelle vie amoureuse, surtout lorsque l'homme avec qui elle sort la présente à sa grand-mère. Petra apprend des informations intéressantes sur Chuck. Xo et Rogelio ont hâte de partager leurs nouvelles avec Jane, . Pendant ce temps, lorsque Matéo commence à poser des questions, Jane et Rafael sont obligés de lui expliquer comment leur famille est née.