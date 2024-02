Jane the virgin - S03 E19 - Un mariage de conte de fées

Jane et Fabian ne sont pas sur la même longueur d'onde en ce qui concerne leur relation. Petra et Rafael se tournent vers Jane pour obtenir des conseils, mais Jane est déterminée à ne pas s'impliquer. Pendant ce temps, Jane se porte volontaire pour aider Xo et Rogelio, mais elle a peut être les yeux plus gros que le ventre.