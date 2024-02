Jane the virgin - S04 E09 - Cinquante nuances de frustation

Lorsque Jane et Rafael se rendent compte que l'état incertain de leur relation stresse Matéo, ils décident qu'ils doivent prendre une décision. Petra est en désaccord avec Jane et Rafael après le fiasco de Luisa, alors elle essaie de trouver un moyen de retrouver leurs bonnes grâces. Pendant ce temps, Rogelio et Xo réfléchissent tous deux à leurs choix de carrière.