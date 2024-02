Jane the virgin - S04 E15 - Le trio gagnant

Après que Jane, Rafael, Petra et JR soient sortis ensemble, Jane est gênée d'apprendre que JR ne l'aime pas. Rogelio est nerveux à l'idée de dire à Darci qu'il n'est plus capable d'être un "Danny", alors il utilise Xo comme bouc émissaire, ce qui le met dans une situation délicate avec Xo et Darci. Pendant ce temps, Jane aide Alba à se préparer secrètement pour le plus grand test de sa vie.