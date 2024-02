Jane the virgin - S04 E16 - Un rêve après l'autre

Jane et Rafael se retrouvent dans une situation peu idéale pour économiser de l'argent. Rafael voit Alba essayer de punir Matéo. Xo essaie de rester positive pendant le traitement. River et Rogelio sont en désaccord sur leurs idées pour la série. Petra ne se sent pas soutenue par JR.