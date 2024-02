Jane the virgin - S04 E17 - Surprise

Jane pense qu'elle est Rafael sont dans une bonne position jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il lui cache un secret. Le grand jour d'Alba est enfin arrivé et Jane, Xo et Rogelio sont prêts à faire la fête, mais Alba a d'autres projets. Petra et JR prennent une décision concernant leur avenir. River passe la semaine avec Rogelio pour les aider à être crédibles en tant que couple marié.