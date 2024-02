Jane the virgin - S05 E05 - La fête de la licorne

Jane est confuse quant à ses sentiments pour Rafael et Michael. Jane doit faire face à une crise de rébellion de la part de Matéo. Jane a 30 ans et n'est pas d'humeur pour sa fête d'anniversaire. Elle a dû mal à recommencer à écrire, ce qui l'aide à mieux comprendre et accepter ses sentiments.