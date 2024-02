Jane the virgin - S05 E06 - Les fantômes du passé

Jane et Michael découvrent des indices sur ce qui s'est passé le jour de sa "mort". Petra veut s'intégrer dans le monde de JR et demande l'aide de Jane. Après quelques tentatives pour se remettre dans le rythme, Xo et Rogelio travaillent ensemble pour tenter de trouver une nouvelle normalité. Pendant ce temps, Alba avoue ses sentiments à l'égard de Jorge.