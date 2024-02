Jane the virgin - S05 E09 - L'esprit de famille

Lorsque Jane et Rogelio unissent leurs forces pour présenter un pilote, Jane est excitée jusqu'à ce qu'elle découvre un secret sur la publication de son livre. Alba et Jorge prennent une décision importante concernant leur avenir. Rafael demande à Jane de permettre à Luisa de rencontrer Matéo. Pendant ce temps la relation entre Petra et JR est une fois de plus mise à l'épreuve.