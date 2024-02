Jane the virgin - S05 E19 - Et ils vécurent heureux

Jane et Rafael se préparent enfin pour leur grand jour, mais le désir de Rafael d'aider le rêve d'écriture de Jane lui cause des ennuis. Xo et Rogelio doivent annoncer leur décision à la famille, et tout le monde ne la prend pas bien. Pendant ce temps, Petra est aux prises avec ses émotions.