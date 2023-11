J'aurais voulu être un danseur

Comédie dramatique • Drame | 2005

La vie de François Maréchal (Vincent Elbaz) est paisible et heureuse. marié à une jeune et jolie femme (Cécile de France), il est père d’un petit garçon et vient d’obtenir une promotion dans son boulot (gérant d’une vidéothèque). Tout semble donc aller à merveille dans une existence bien rangée. Jusqu’au jour où, à l’occasion de la sortie DVD du film « Singin’ in the rain », François va être happé par le monde merveilleux de la comédie musicale. Très vite sa décision est prise, il veut devenir danseur de claquettes ! Tournant le dos à son bonheur tranquille, il va laisser tomber femme, enfant et boulot pour vivre sa soudaine passion dévorante. Danseur médiocre mais persévérant, il finira par exercer son art dans un club de province, qui le mettra face à son passé : son père (Jean-Pierre Cassel) qu’il croyait mort et qui comme lui, bien des années auparavant, a tout laissé tomber pour les claquettes…