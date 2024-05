Je détruirai ta famille

Ellie a 21 ans. Elle a perdu ses parents à l'âge de 12 ans. Sa mère a tué son père, James, qui la trompait avec une autre, et a retourné l'arme contre elle. Neuf ans plus tard, Caroline et Sam Winters repeignent leur maison d'hôtes pour la louer à l'année afin de financer les études supérieures de leur fils, Logan. Ellie devient leur locataire et peu à peu, en gagnant la confiance de la famille Winters, elle déstabilise son équilibre. Elle dit suivre des études d'art et chercher à se loger. Caroline est la femme avec laquelle son père avait eu une liaison. Ellie la tient responsable du malheur de ses proches et veut désormais se venger d'elle...