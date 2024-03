Drame • Fiction étrangère

Maddy est une adolescente surprotégée par sa mère, Alice, qui a travaillé un certain temps avec la police en tant que négociatrice de crise pour les otages. A présent à la tête d'une entreprise de promotion immobilière à Los Angeles avec son mari Brent, Alice se concentre surtout sur le bien-être de sa fille. Elle n'est pas prête à la laisser partir faire ses études à New York, ni à la laisser aller à une fête chez son amie, Nicole. Maddy se faufile hors de la maison et se rend quand même à la soirée, malgré l’interdiction de sa mère. En rentrant, elle se fait kidnapper. Le lendemain matin, le ravisseur appelle Alice et lui intime de ne pas appeler la police. Brent étant en déplacement à New York, Alice se tourne alors vers un ancien policier, Steve, dont elle a été très proche et avec qui elle a vécu une affaire d'enlèvement d'une jeune fille étrangement similaire à celui de sa fille...