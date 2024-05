Drame • Thriller

Jenny, une jeune infirmière, accepte la demande en mariage de Daniel, un brillant avocat promis à un bel avenir de juge. Alors qu’ils rentrent du restaurant, Daniel est distrait et ne peut éviter un accident. Pour préserver sa carrière, il met Jenny, évanouie, au volant. Une fois réveillée, Jenny refuse d’assumer la faute de Daniel, qui lui fait porter le chapeau malgré elle. La veuve de la victime, May Langford, met alors tout en ouvre pour se venger en pourrissant la vie de Jenny, qui perd son travail et son logement chez son amie Rosa. May convainc aussi le procureur de réclamer une lourde peine contre Jenny. La jeune fille réussit à persuader May qu’elle est innocente. Elles se lient alors contre Daniel, qui finit par tuer May au cours d’une dispute et tente de faire accuser Jenny. Il retrouve aussi Rosa, qui refuse de l’aider, et l’étrangle. Jenny se procure une preuve d’une malversation passée de Daniel mais il l’intercepte et tente de la tuer à son tour.