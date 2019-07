Alexandra Rosenfeld joue pour l'association "Action contre la faim"

Qui sont les 11 candidats de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" ? Rencontre avec Alexandra Rosenfeld, peu avant son départ pour l'Afrique du Sud...

Pourquoi avoir accepté de participer à cette comédie d'aventure ?

Participer à ce programme est surtout l’occasion de défendre une association qui me tient à cœur. J’apparais peu à la télévision et lorsque je choisis de m’exposer dans les médias, c’est toujours pour mettre en avant une cause à laquelle j’attache de l’importance. Et puis, je ne connais pas l’Afrique du Sud. C’est un pays que je rêvais de découvrir.

Avez-vous des appréhensions ?

Plus je vieillis, plus j’ai le vertige et je redoute une épreuve dans laquelle je ferais face au vide. J’ai également la hantise de devoir manger des bestioles, des choses étranges... En revanche, le manque de confort m’importe peu. Je n’ai besoin que du strict minimum. J’espère être à la hauteur des épreuves qui nous attendent sur place. Mes proches prétendent que je ne lâche jamais rien. Je le reconnais, je suis très tenace, mais cela suffira-t-il ?

Quelle association défendez-vous ?

J’ai choisi de m’impliquer pour Action contre la Faim, une organisation non-gouvernementale qui lutte depuis près de 40 ans contre la faim dans le monde. J’ai découvert les nombreuses missions opérées dans une cinquantaine de pays par cette association via mon conjoint, qui a participé à une levée de fonds pour le Kasaï. Je l’ai accompagné dans les bureaux d’Action contre la Faim, j’ai rencontré les équipes, les bénévoles et je suis très admirative de tout le travail de cette organisation, structurée en réseau international. Voilà pourquoi j’ai décidé de m’investir à 200% pour elle.



Plus d’informations sur http://www.actioncontrelafaim.org/

Interview : Vanessa Vincent

Je suis une célébrité, sortez-moi de là - Mardi 9 juillet à 21h05 sur TF1