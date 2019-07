Brahim Asloum joue pour "La Fondation Claude Pompidou"

Qui sont les 11 candidats de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" ? Rencontre avec Brahim Asloum, peu avant son départ pour l'Afrique du Sud...

Pourquoi avoir accepté de participer à cette comédie d'aventure ?

Je viens d’avoir 40 ans et j’ai envie de me lancer un dernier défi physique. Durant ma carrière de boxeur, je me suis toujours fixé des objectifs ambitieux : intégrer très jeune l’Equipe de France, devenir champion olympique à 20 ans, repousser sans cesse mes limites... En plus, je suis fan des jeux d’aventure. J’adore suivre Koh-Lanta avec ma bande de copains et imaginer ce que je ferais à la place de tel ou tel aventurier. J’ai toujours été très sérieux durant ma vie de champion. Là, c’est le moment d’aller s’amuser pour la bonne cause !

Avez-vous des appréhensions ?

Je redoute la présence de bestioles. En revanche, j’ai suivi des régimes de 15 à 30 ans donc le manque éventuel de nourriture ne m’effraie pas. Je suis un battant. Ma carrière l’a démontré. J’arrivais à faire des choses hors normes car j’avais des objectifs un peu fous. Je suis curieux de savoir si j’ai encore cette capacité à m’étonner. Mon état d’esprit sera-t-il toujours aussi conquérant ? Je l’ignore complètement. Cette expérience me permettra de découvrir une autre facette de moi-même.

Quelle association défendez-vous ?

Je soutiens la Fondation Claude Pompidou dont je suis le parrain depuis 2014. Elle vient en aide aux enfants handicapés, aux personnes âgées et aux malades hospitalisés. La fondation aide également la recherche médicale dans la maladie d’Alzheimer et crée des centres entièrement conçus et dédiés à la prise en charge des malades. Ce mal touche hélas de plus en plus de personnes. Mon objectif est de rester le plus longtemps possible dans l’aventure pour soutenir l’association.



