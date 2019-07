Candice Pascal joue pour l'association "Les Petits Princes"

Qui sont les 11 candidats de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" ? Rencontre avec Candice Pascal, peu avant son départ pour l'Afrique du Sud...

Pourquoi avoir accepté de participer à cette comédie d'aventure ?

J’ai envie de m’amuser, de tester mes limites et de vivre des choses incroyables que je n’aurai peut-être pas l’occasion d’expérimenter une seconde fois dans ma vie. Sachant que c’est pour la bonne cause, je n’ai pas hésité un seul instant à m’engager dans cette aventure.

Avez-vous des appréhensions ?

J’appréhende tout ! Je souffre en particulier d’une phobie handicapante : je ne supporte pas la vue des insectes. J’ai essayé de me faire soigner il y a plusieurs années, en vain. Excepté cette peur incontrôlable, je suis prête à relever tous les défis qui me seront proposés sur place. La danse m’a apporté une certaine discipline et le goût de l’effort. C’est une école de la vie pour laquelle j’ai déjà fait d’importants sacrifices. J’ai eu l’occasion de tester mes limites en tant que danseuse plusieurs fois. J’ai désormais hâte de voir jusqu’où je peux aller lorsque je suis livrée à moi-même dans un milieu étranger.

Quelle association défendez-vous ?

Je me bats pour l’association Les Petits Princes qui réalise depuis 1987 les rêves des enfants et des adolescents gravement malades. En effet, chacun sait qu'un enfant qui vit ses passions et réalise ses rêves, trouve un surplus d'energie pour affronter la maladie. La cause des enfants me touche beaucoup, si je peux les aider à travers un divertissement, j’aurai tout gagné.



Plus d’informations sur https://www.petitsprinces.com/

Interview : Vanessa Vincent

Je suis une célébrité, sortez-moi de là - Mardi 9 juillet à 21h05 sur TF1