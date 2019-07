Capucine Anav joue pour l'association "Sourire d'enfant"

Qui sont les 11 candidats de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" ? Rencontre avec Capucine, peu avant son départ pour l'Afrique du Sud...

Pourquoi avoir accepté de participer à cette comédie d'aventure ?

J’avoue avoir hésité. Si vous cherchez la définition du mot «fille» dans le dictionnaire, vous trouverez «Capucine» ! Finalement, le goût du défi l’a emporté d’autant que j’aime me dépasser. Ma principale motivation est de jouer au profit de l’association que je représente.

Avez-vous des appréhensions ?

Dans l’aventure, comme je suis très exigeante du fait de mes 17 années de danse classique à haut niveau, je serai une vraie battante. Comme je parviens le plus souvent à maîtriser mon stress, ma motivation peut m’emmener loin, je l’espère. En plus, la vie de groupe est faite pour moi, puisque je déteste la solitude et j’adore découvrir de nouvelles personnalités.

Quelle association défendez-vous ?

Il s’agit de Sourire d’enfant dont je suis la marraine. Fondée en 2012, elle améliore le quotidien des jeunes hospitalisés, malades ou handicapés. L’objectif est d’aider financièrement leurs familles ainsi que de soulager moralement les enfants hospitalisés. Sourire d’enfant permet par exemple de financer la présence de clowns et d’activités, d’acquérir un ordinateur portable, de financer un voyage personnalisé pour de jeunes handicapés qui ont du mal à partir en vacances en fauteuil roulant… Nous sommes là pour leur donner à nouveau envie de sourire. Pouvoir occuper un enfant hospitalisé qui s’ennuie est une victoire.



Plus d’informations sur http://www.souriredenfant.fr/

Interview : Vanessa Vincent

Je suis une célébrité, sortez-moi de là - Mardi 9 juillet à 21h05 sur TF1