FINALE - Qui a gagné "Je suis une célébrité, sortez-moi de là ?" (Replay)

Ce mardi 20 août 2019, TF1 diffusait la finale de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là". Qui est le grand gagnant de l'aventure ?

Onze célébrités ont repoussé leurs limites dans un seul but : gagner de l'argent pour les associations qu'elles représentent individuellement. Durant leur séjour en Afrique du Sud, elles ont participé ensemble à des épreuves qui leur ont permis de remplir le coffre et de gagner un maximum d'argent qui reviendra à l'association du grand gagnant. Entre aventure humaine et dépassement de soi, nos célébrités ont vécu une expérience hors du commun.

La semaine dernière, c'est malheureusement Nilusi qui a été éliminée aux portes de la finale. Ce soir, elles sont encore 5 à pouvoir décrocher la victoire tant convoitée : Giovanni Bonamy, Candice Pascal, Capucine Anav, Gérard Vives et Frédérick Bousquet. Elles affronteront pour la dernière fois, leur plus grande phobie lors de l'ultime épreuve du coffre qui scellera la cagnotte des associations. Puis, il y aura une ultime épreuve éliminatoire. Une célébrité partira juste avant la grande épreuve finale.

Dîner gastronomique en pleine jungle

Mais avant d'affronter les ultimes épreuves, les célébrités reçoivent la visite surprise de Christophe Dechavanne et Laurence Boccolini. Tous deux sur leur 31, ne sont pas venus les mains vides. Pour célébrer la finale comme il se doit, ils sont accompagnés d'une armée de rangers qui ont pour mission de dresser une table digne d'un restaurant gastronomique en pleine jungle. Au menu de ce dîner 5 étoiles : tartare de saumon, suprême de poulet au romarin accompagné de ses petits légumes et pommes noisettes. Capucine en a même les larmes aux yeux !

138.000€ pour l'association du gagnant

L'heure de l'ultime épreuve du coffre a sonné ! Pour l'heure, la cagnotte qui ira à l'association du gagnant s'élève pour l'instant à 125.000 €. Les célébrités doivent de nouveau faire face à leur peur du vide. En effet, elles vont s'élancer tour à tour sur un trampoline pour tenter d'atterrir sur un filet suspendu au milieu du vide. En haut de ce filet, des drapeaux qu'elles devront décrocher. C'est le moment de tout donner ! Après des sauts ratés et quelques succès, le montant définitif de la cagnotte est de 138.000 €.

L'abandon de Candice Pascal

Dernière épreuve éliminatoire avant la grande finale. Les célébrités ont une nouvelle fois rendez-vous avec des boîtes et des insectes. Quel bonheur ! En plus de décrocher sa place pour la finale, le gagnant de cette épreuve remportera un bonus individuel de 5.000€ supplémentaire pour l'association qu'il défend. Mais coup de théâtre : une célébrité a crié : "Je suis une célébrité, sortez-moi de là !" aux portes de la grande finale. Candice Pascal n'est pas parvenue à vaincre sa phobie des insectes. Pour Les Petits Princes, la danseuse professionnelle a tout de même récolté 20.000€. Et c'est Frédérick Bousquet qui a gagné le bonus de 5.000€ !

Qui est le grand gagnant ?

Au matin de cette 22ème journée sur le camp, les quatre finalistes sont prêts à en découdre avec l'ultime épreuve. Qui sera sacré grand vainqueur de Je suis une célébrité, sortez-moi de là ? La réponse en images !

Je suis une célébrité, sortez-moi de là - En REPLAY sur MYTF1