Frédéric Bousquet joue pour l'association "Graines de joie"

Qui sont les 11 candidats de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" ? Rencontre avec Frédéric Bousquet, peu avant son départ pour l'Afrique du Sud...

Pourquoi avoir accepté de participer à cette comédie d'aventure ?

Principalement car elle bénéficie aux associations respectives de chaque candidat. C’est aussi l'opportunité de me retrouver dans un environnement opposé à celui que je connais. Je compte également apprendre sur moi-même quant à mes réactions, en fonction des situations auxquelles je serai confronté.

Avez-vous des appréhensions ?

Beaucoup ! J’appréhende l'inconnu. Ne pas savoir dans quoi on s'embarque est assez déroutant. En revanche, l’envie de briller pour l’association Graines de Joie, dont je suis le parrain, sera l’un de mes atouts pour rester le plus longtemps possible dans l’aventure.

Pourquoi défendez-vous cette association ?

Fondée en 1998, elle intervient en Afrique, plus particulièrement au Burkina Faso, au Brésil, en Roumanie et en France, notamment à Marseille. Graines de Joie a pour objectif d’apporter aide et assistance à l’enfance en détresse. J’ai fait ce choix car j'attache une grande importance aux enfants : ils représentent notre avenir et celui de la planète. Notre responsabilité est de les aider et de les accompagner afin qu'ils aient le meilleur futur possible. Par ailleurs, je suis très lié à l'équipe dirigeante de Graines de Joie. Je suis très admiratif de son travail et de l'amour qu’elle porte aux autres.



Plus d’informations sur http://www.grainesdejoie.eu/

Interview : Vanessa Vincent

