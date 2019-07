Frédéric Longbois joue pour l'association "ELA"

Qui sont les 11 candidats de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" ? Rencontre avec Frédéric Longbois, peu avant son départ pour l'Afrique du Sud...

Pourquoi avoir accepté de participer à cette comédie d'aventure ?

J’ai peur de tout et j’en ai assez ! A 55 ans, c’est un challenge. Je suis très heureux de prendre part à cette aventure pour trois raisons : rencontrer de nouvelles personnes car c’est ce qui m’enchante dans la vie, m’amuser et divertir le public. Plus il sera heureux, plus je serai conquis car c’est une vague vibratoire interactive.

Avez-vous des appréhensions ?

Comme tout le monde, j’ai des phobies. Je n’aimerais pas me faire manger tout cru par un crocodile : cela lui donnerait du cholestérol ! Heureusement, je ne sais pas ce qui m’attend et tant mieux ! La vie est une surprise de chaque instant. Je compte sur mes atouts physiques pour aller loin. J’ai un visage absolument magnifique. Hélas, mon corps ressemble à un sac ! J’ai de l’audace et contrairement aux apparences, je suis souple. Mon plus grand atout est ma joie naturelle.

Quelle association défendez-vous ?

Je soutiens l’association E.L.A, parainnée par Olivier Giroud, champion du monde de Football 2018, lutte contre une catégorie de maladies rares s'attaquant au système nerveux : les Leucodystrophies. Reconnue d'utilité publique, je m'investis pour cette association qui me tient particulièrement à coeur.

