Gérard Vives joue pour l'association "La Sapaudia"

Qui sont les 11 candidats de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" ? Rencontre avec Gérard Vives, peu avant son départ pour l'Afrique du Sud...

Pourquoi avoir accepté de participer à cette comédie d'aventure ?

Je pense qu’il va s’agir d’une expérience exceptionnelle au sens propre du terme. Par rapport à mon mode de vie, je n’ai rien à faire dans ce type d’émission et c’est là que cela devient intéressant. Je ne voyage jamais, je n’ai pas l’âme d’un aventurier et encore moins d’un compétiteur. Je n’imagine absolument pas les conditions qui nous attendent, la vie en groupe sur un campement dans la jungle… Je suis complètement dépassé par la situation, mais cela me convient parfaitement et attise ma curiosité.

Avez-vous des appréhensions ?

Je me méfie de tout ! J’ai peur de naviguer en eaux troubles, d’être sans repères… Je ne connais pas la vie en communauté mais j’imagine que je vais rencontrer de fortes personnalités qui auront des choses à revendiquer. Dans cette aventure, rien ne sera facile mais j’y prends part avec la plus grande humilité en espérant aller le plus loin possible. Endurant et têtu, je sais aussi faire preuve d’abnégation. En plus, je n’ai plus 20 ans même si je m’entretiens tous les jours.

Quelle association défendez-vous ?

Je vais mettre l’association La Sapaudia dont je suis l’ambassadeur depuis 2010, dans la lumière. Celle-ci met en avant le don de moelle osseuse qui permet de soigner les leucémies et les cancers du sang. Chacun d’entre nous est la réponse à un malade dans le monde. Il s’agit de trouver des personnes qui acceptent de s’enregistrer sur une liste de donneurs potentiels et de devenir «veilleurs de vie». En France, quelque 280 000 personnes sont inscrites. En Allemagne, elles sont un peu moins de 8 millions ! On peut être donneur potentiel et ne jamais être appelé. Douze malades meurent par jour en France, dont six enfants car nous n’avons pas assez de donneurs. Il est urgent d’agir !



Plus d’informations sur http://www.lasapaudia.com/

Interview : Vanessa Vincent

Je suis une célébrité, sortez-moi de là - Mardi 9 juillet à 21h05 sur TF1