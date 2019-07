Giovanni Bonamy joue pour l'association "Global Gift Fondation"

Qui sont les 11 candidats de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" ? Rencontre avec Giovanni Bonamy, peu avant son départ pour l'Afrique du Sud...

Pourquoi avoir accepté de participer à cette comédie d'aventure ?

Le concept de l’émission m’a séduit. Partir à l’autre bout du monde pour participer à une émission est très motivant. J’aime les jeux d’aventure et être en équipe. Enfin, c’est aussi et surtout l’occasion de défendre les couleurs d’une association.

Avez-vous des appréhensions ?

Je redoute de ne pas manger à ma faim et de perdre du poids. Même si j’ai des phobies comme les insectes, les araignées ou les serpents, j’essaierai de les surmonter et de me dépasser. Je suis un compétiteur né et je ne lâche jamais rien. Je suis très endurant, tant sur le plan physique que moral.

Quelle association défendez-vous ?

Il s’agit de Global Gift Foundation, qui finance de nombreux projets dans le monde. Son but est de créer un impact positif dans la vie des enfants, des femmes et des familles, ainsi que de soutenir les personnes les plus vulnérables de l’exclusion sociale et médicale. Je connaissais cette fondation soutenue depuis longtemps par Eva Longoria et j’ai souhaité en savoir plus. Ses différentes actions, notamment au Mexique où Global Gift Foundation aide à la scolarisation d’enfants dans le besoin, me touchent beaucoup. Je suis fier de jouer pour cette fondation et j’espère lui faire honneur.



Plus d’informations sur http://globalgiftfoundation.org/

Interview : Vanessa Vincent

Je suis une célébrité, sortez-moi de là - Mardi 9 juillet à 21h05 sur TF1