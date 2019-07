Christophe Dechavanne : "Une aventure formidable que je ne regrette pas une seule seconde"

L’animateur coanime la grande comédie d’aventure de l’été «Je suis une célébrité, sortez-moi de là !» avec sa complice, Laurence Boccolini. Retour sur son périple sud-africain…

Je suis une célébrité, sortez-moi de là, c'est avant tout une "comédie d'aventure" et "un formidable divertissement familial au ton bienveillant" résume Christophe Dechavanne. Aux côtés de Laurence Boccolini, l'animateur a accepté d'accompagner, avec beaucoup d'humour, les onze célébrités venus relever le défi de leur vie.

Pourquoi avoir dit «oui» à ce nouveau programme ?

J’avais envie de prendre part à cette aventure singulière, en Afrique du Sud. A moins qu’un projet ne m’intéresse absolument pas, je réponds avec plaisir aux sollicitations qui me sont faites, d’autant que j’adore mon métier. Cette participation répondait donc à une envie personnelle. De plus, le concept de cette comédie d’aventure m’amusait beaucoup. Il n’a pas grand-chose à voir avec ce que j’avais vécu avec Jean-Pierre Foucault en 2006, au Brésil, lorsque nous avions co-présenté la première version de Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! Tout a été «upgradé». L’antenne me manquait un petit peu et je suis heureux de retrouver la présentation à travers ce programme.

Quels souvenirs gardez-vous de ce tournage ?

J’étais particulièrement en forme et je me suis beaucoup amusé. Laurence et moi nous sommes parfaitement entendus. Nous avons partagé des saynètes très amusantes depuis un observatoire surplombant le camp, commenté et arbitré des épreuves spectaculaires, entourés d’un casting très sympathique. Les célébrités ont accepté de relever des défis complètement fous. Nous avons vécu ce tournage à un rythme effréné, parfois même dès 5 heures du matin. La chaleur était si accablante qu’il m’est arrivé de me changer jusqu’à seize fois dans la même journée, puisque, contrairement à nos petits camarades, Laurence et moi n’étions pas en tee-shirt et treillis ! Je me suis ainsi retrouvé en costume trois pièces en pleine jungle sous 40°C ! Nous étions loin de la promenade de santé (rires)… Ce fut une aventure formidable que je ne regrette pas une seule seconde. Vous me posez quelque part, je rebondis. J’ai dit à Laurence de me jeter comme un ballon, là où elle voulait pour que ma nature d’improvisateur puisse reprendre ses droits. J’étais parfaitement dans mon élément ! En revanche, hors de question que je puisse faire un dixième de ce que les célébrités ont réalisé, à l’exception des épreuves physiques car elles ne me posent aucun souci. Mais pour les défis avec les cafards, les araignées et autres adorables bébêtes, ne comptez pas sur moi !

Pourquoi suivre ce programme ?

C’est un formidable divertissement familial au ton bienveillant. Dépassement de soi, solidarité, entraide, humour et autodérision rythment ce programme. Il y a aussi de la tension, de la compétition avec des garçons costauds, des filles parfois plus fragiles, mais motivées à 200%. Tous sont très engagés pour les associations qu’ils défendent. Les célébrités sont attachantes et on a hâte de les voir disputer des épreuves spectaculaires et complexes, tant sur le plan physique que psychologique. Croquer des blattes de la taille d’un pouce n’est pas à la portée de tous, tout comme tenir une minute avec un bocal de vers dans la bouche ! Enfin, on rigole et c’est le plus important !

Interview Vanessa Vincent

Je suis une célébrité, sortez-moi de là - Mardi 9 juillet à 21h05 sur TF1