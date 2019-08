Je suis une célébrité, sortez-moi de là - Qui a été éliminé du jeu ce mardi 13 août ? (Replay)

Ce mardi 13 août, TF1 diffusait le sixième épisode de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là". Retour sur les temps forts de la soirée.

L’abandon de Brahim Asloum

La semaine dernière dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là, nos célébrités, sous la coupe du Chef Gérard, se sont une nouvelle fois surpassées. Mais le manque des proches commence à se faire de plus en plus sentir… Une absence qui a poussé Brahim à faire une annonce fracassante lors de l’épreuve éliminatoire : “Ma femme est enceinte et j’ai envie d’aller la rejoindre”. Candice est donc la nouvelle chef de camp et la première finaliste du jeu. Cette semaine, c’est la demi-finale ! Qui partira aux portes de la grande finale ? De retour sur le camp, Candice et Capucine racontent aux autres ce qu’il s’est passé avec Brahim. Frédérick accuse le coup…

Instant émotion avec les familles

Pour cette nouvelle épreuve des étoiles, toute l’équipe est attendue sur place. Au programme : basket ball dans les airs ! Et si Gérard Vives est le probablement le plus trouillard de tous quand il s’agit du vide, il est parvenu à se surpasser pour décrocher une étoile. Candice en bon chef de camp, a su montrer l’exemple elle aussi. Grâce à Giovanni, le groupe parvient à décrocher 3 étoiles supplémentaires. Ils vont pouvoir dévaliser l’épicerie Chez Pupuce. Jusqu’ici, les célébrités ont cumulé 31 étoiles sur leur carte de fidélité. Alors Pupuce a décidé de leur offrir à chacun 5 minutes de téléphone avec le proche de leur choix. De quoi donner un peu de baume au coeur. Et pour remplir les estomacs, les célébrités ont choisi d’échanger leurs 5 étoiles par un sachet de haricots, de pâte et une belle tranche de saumon frais.

Jungle Chef

Pour l’épreuve du coffre, les célébrités doivent réaliser une recette en binôme. A la carte : soupe de poisson et de limaces pour Giovanni et Candice. Pour 5000€ à gagner pour les associations, vont-ils parvenir à manger leur plat en moins de 3 minutes ? Pour Fred et Nilusi : boeuf bourguignon revisité aux larves ! Gérard et Capucine ont rendez-vous avec un clafoutu et de sa crème de lait fermenté, sans oublier les termites, cafards et autres vers de mouche. Une vraie recette gourmande !

Qui a été éliminé ?

En tant que chef de camp cette semaine, Candice a déjà gagné sa place en finale. C’est à elle que revient la lourde tâche de sauver quelqu’un en premier. La danseuse professionnelle choisie Giovanni. Ce dernier protège à son tour Capucine. Frédérick, Gérard et Nilusi se retrouvent donc en épreuve éliminatoire. Enfermés dans une boîte verrouillée par 4 cadenas. En plus d’affronter la pression de l’élimination, ils seront rejoint progressivement dans leur boîte par des invités surprises. Découvrez en images, quelle célébrité a été éliminée ? Et à la semaine prochaine pour la grande finale !

Je suis une célébrité, sortez-moi de là - Chaque mardi à 21h05 sur TF1