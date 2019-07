Je suis une célébrité, sortez-moi de là - Qui a été éliminé du jeu ce mardi 16 juillet ?

Ce mardi 16 juillet, TF1 diffusait le second épisode de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là". Retour sur les temps forts de la soirée.

Chef Brahim Asloum

Nouvelle journée sur le camp des célébrités. Ils apprennent que c’est Julien Lepers, le premier à avoir quitté l’aventure. Et c’est aussi la fin d’une nouvelle ère pour Frédéric Longbois qui va devoir laisser sa place de chef sur le camp… C’est Brahim Asloum qui va tenir ce rôle cette semaine et il a bien l’intention d’être un chef différent. “Capucine, tu vas faire les toilettes,” lance ce dernier. Est-ce que le côté militaire du Chef Brahim va plaire aux célébrités ?

Viser les étoiles

La convocation à l’épreuve des étoiles vient de tomber ! S’ils veulent améliorer leur quotidien, ils doivent décrocher de nouvelles étoiles. Ils sont six à partir à la rencontre de Christophe Dechavanne et Laurence Boccolini : Capucine Anav, Brahim Asloum, Sloane, Candice Pascal, Frédéric Longbois et Frédérick Bousquet. Au programme pour les aventuriers : “La tir aux cibles”, mélange de tyrolienne et de tir. Suspendus par une tyrolienne, les 6 célébrités devront s’élancer au dessus de l’eau pour atteindre un radeau. Sur le trajet, ils devront larguer des projectiles dans l’une des deux cibles étoilées présentes à la surface de l’eau. A chaque fois qu’ils mettent la grosse horloge dans l’une des deux zones, ils gagnent de précieuses secondes pour la deuxième partie de l’épreuve. En effet, ils doivent ensuite récolter des étoiles à l’aide d’un radeau. Brahim décide de se lancer en premier pour donner le ton mais il a mal calculé ses distances. Aucune horloge dans le mille ! Sloane brave sa peur du vide pour se lancer à son tour. Frédo va tenter de grapiller des secondes bonus. Trois célébrités et toujours aucune seconde de gagnée ! Candice est la première à viser dans le mille ! Frédérick parvient lui, à mettre les deux horloges. Au total : 2 minutes pour décrocher les étoiles ! Combien parviendront-ils à en décrocher ?

Cinquième jour sur le camp

Tout le monde s’est fait à la nouvelle organisation militaire du Chef Brahim. Capucine a envie de montrer ses talents de cuisinière mais Sloane a un peu de mal à laisser sa place. “On m’a pris ma cuisine,” regrette la chanteuse. Livraison surprise des objets personnels qui risquent bien d'offrir une dose de bonheur en plus. “Cette guitare, c’est toute ma vie,” se réjouit Nilusi qui vient de récupérer son objet préféré. Candice elle, récupère sa brosse à cheveux pour le plus grand plaisir des filles. Capucine retrouve le tee-shirt de son amoureux et Brahim a quant à lui, anticipé la vie sauvage en emportant une moustiquaire !

L’épreuve du coffre

Giovany, Alexandra, Gérard et Nilusi ont rendez-vous au magasin de sucreries de Christophe et Laurence. Au programme : les célébrités vont devoir garder un insecte dans la bouche, sans le croquer, pendant 30 secondes. La première partie se déroule sans accroc mais vont-ils tenir le coup avec un serpent dans la bouche pendant 1min30 chacun ? Combien vont-ils récolter au total ?

L’épreuve éliminatoire

Parce qu’il est chef, Brahim est immunisée cette semaine. Pour le reste des célébrités, la tension est bien là. Qui va sauver qui ? Quels seront les trois aventuriers à se battre pour leur place dans l'aventure ? Qui sera le deuxième éliminé et le nouveau chef de camp ? Réponse en images !

Je suis une célébrité, sortez-moi de là - Chaque mardi à 21h05 sur TF1