Je suis une célébrité, sortez-moi de là - Qui a été éliminé du jeu ce mardi 30 juillet ?

Ce mardi 30 juillet, TF1 diffusait le second épisode de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là". Retour sur les temps forts de la soirée.

Alexandra Rosenfeld éliminée

La semaine dernière dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là, l’aventure s’est intensifiée et les célébrités ont dû faire face à un vrai manque de nourriture. Malgré la faim, leur moral d’acier leur a permis de récolter 25.000€ en plus pour les associations. La cagnotte totale s’élève désormais à 75.000€. A la fin du troisième épisode, ce sont finalement les trois copines, Alexandra, Capucine et Candice, qui se sont retrouvées en ballottage. L’ex-Miss France n’est pas parvenue à vaincre sa peur du vide et a choisi d’abandonner… Pour cette nouvelle semaine, Frédérick Bousquet laisse sa place à non pas un mais deux chefs de camp : Capucine et Candice. Elles vont devoir former des équipes qui s’affronteront pour décrocher des avantages considérables.

Deux clans s’affrontent

Dans l’équipe bleue menée par Candice : Brahim Asloum, Nilusi et Giovanni Bonamy. Dans l’équipe rouge menée par Capucine : Frédérick, Sloane et Gérard Vives. Tous prennent la route direction L’épreuve des étoiles ! Au programme : parcours du combattant en relais, rouleau compresseur, mur d’escalade et puzzle. Qui gagnera les précieuses étoiles ? Quelle équipe se payera le luxe de déjeuner des burgers au fromage ?

Menu 5 étoiles et Safari VIP

Les bleus ont gagné l’épreuve des étoiles avec les quatre burgers à la clef pour le déjeuner. Et avec 5 étoiles, chez Pupuce, ils ont tout dévalisé ! Au menu : une douzaine d’oeufs en entrée, des spaghetti en plat et des fruits secs en dessert. Et pour deux étoiles supplémentaires : quatre places pour un safari VIP ! Pour l’équipe de Capucine, c’est la douche froide. Après avoir fait un malaise en donnant tout sur l’épreuve, elle apprend que non seulement, ils n’ont pas eu le droit aux supers burgers mais ils n’iront pas non plus à la découverte des animaux de la savane... Pour remonter le moral des troupes, place à un petit jeu de mime initié par Gérard. Pour l’after, Sloane improvise une soirée discothèque : son, lumière et chorégraphie, elle gère tout !

Catapulte et immunité

Pour les équipes de Capucine et Candice, il est maintenant temps de s’affronter sur l’épreuve du coffre. Comme chaque semaine, jusqu’à 20.000€ à gagner et un avantage considérable pour l’équipe de vainqueurs. Quelles seront les célébrités immunisés ? Trois célébrités dans chaque équipe, se lancent dans une course de drapeaux en relais. La quatrième célébrité elle, a la possibilité de déstabiliser l’autre équipe à l’aide d’une catapulte !

Qui a été éliminé ?

Lors de l’épreuve du coffre, l’équipe de Capucine a fait la différence et a donc gagné l’immunité. En ballottage : Gérard Vives et Sloane ! Pour la première fois de l'aventure : l'épreuve se jouera à deux et en duel. Sloane choisit Giovanni, Gérard fera équipe avec Frédérick. Découvrir en images, quelle célébrité a été éliminée ?

