Rebondissement ! Qui a crié : "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" ? (Episode 5)

Ce mardi 6 août, TF1 diffusait le cinquième épisode de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là". Retour sur les temps forts de la soirée.

Au revoir Sloane

La semaine dernière, à mi-parcours de l’aventure, Laurence et Christophe ont décidé de bousculer les règles en désignant Capucine et Candice, chefs de camp. Elles ont dû former des équipes avec pour objectif : remporter des avantages considérables sur les épreuves. Elles ont relevé des challenges toujours plus difficiles qui ont permis aux célébrités de récolter 20.000€ en plus pour les associations. La cagnotte s’élève désormais à 95.000€. A l’issue de la semaine, c’est Sloane qui quittait malheureusement l’aventure. “C’était formidable,” retient la chanteuse.

Cette semaine, un enjeu de taille attend les célébrités. Une nouvelle célébrité sera éliminée tandis qu’une autre se qualifiera directement en finale ! En attendant, Gérard fait son grand retour sur le camp en vainqueur mais surtout en tant que nouveau chef de camp. Au moment de faire le bilan des vivres, le moral des troupes est en berne. Il est urgent de gagner de nouvelles étoiles pour les troquer contre des vivres.

Chef “boulette” en place

Brahim, Candice et Gérard partent en direction de l’épreuve des étoiles. “Il n’y a rien de plus dangereux qu’un loup affamé,” se motive le nouveau chef. Laurence et Christophe présente leur dernière trouvaille : la roue infernale ! Positionnée en haut d’une pente, chaque célébrité devra la descendre à bord de cette boule tout en essayant de récolter un maximum de munitions présentes durant le parcours. Ces dernières leur seront d’une aide précieuse au moment de viser des étoiles pour les gagner. “Célébrité, c’est le moment de vérité !”

Gain record : 9 étoiles

Candice, Brahim et Gérard ont dévalisé l’épicerie de Pupuce. Au programme : petits pois, noix, fromage, pain, pâte à tartiner et autres brochettes de viande à griller. Les célébrités ont les yeux qui brillent ! Mais quand ils apprennent qu’ils avaient la possibilité d’avoir des messages de leurs proches, l’émotion envahit le camp. Brahim et Gérard ont préféré privilégier le physique que le moral, les estomacs des célébrités leur disent merci.

Les coffres de l’angoisse

“Chères célébrités, deux possibilités s’offrent à vous : y envoyer les 4 célébrités initialement prévues pour tenter de gagner 15.000€ ou vous y rendre tous les 7 pour 30.000€”. Au camp, c’est la surprise ! Parce qu’ensemble, ils sont plus forts, ils décident de s’y rendre tous. Mais qu’est-ce qui les attend ? 9 boîtes mystères qu’il faudra faire passer de boîte en boîte jusqu’à la dernière qui contient 30.000€. Pour y parvenir, chaque célébrité devra passer sa main à l’aveugle dans sa boîte. A l’intérieur, “il y a des clients” s’amusent Laurence et Christophe. Attention, il faut parvenir à la boîte numéro 10 dans un délai de 7 minutes maximum pour remporter le maximum d’argent. “Combien de fois dans une vie, avons-nous la possibilité de gagner 30.000€ en 7 minutes pour des associations ?” motive Fred. Mais la pire angoisse de Candice et Brahim est sur le point d’arriver…

Gérard, un chef qui sème le bonheur

Le moral de Brahim est dans ses chaussettes en ce nouveau matin sur le camp. Sa femme enceinte lui manque beaucoup… “Ça fait bizarre de voir Brahim, qui est un champion olympique, à fleur de peau,” s’émeut Capucine. Pour tenter de s’aérer l’esprit avant l’épreuve éliminatoire, les célébrités organisent une petite sortie cascade. L’occasion pour les uns et les autres de revenir sur la semaine de chef de Gérard. “J’ai ressenti des valeurs que j’ai envie de transmettre autour de moi et à ma fille,” confie Frédérick. “Tu es quelqu’un de très marquant,” ajoute Candice. “Je suis fier et heureux de t’avoir rencontré. Tu mérites plus que ce que tu n’imagines,” conforte Brahim. Une jolie parenthèse remplie d’émotion pour Gérard.

Rebondissement de dernière minute.

Gérard choisit de protéger Fred, qui à son tour protège Nilusi, et Giovanni est le dernier à être sauvé. Il est temps de dire au revoir à Candice, Capucine et Brahim qui vont devoir maintenant s’affronter lors de l’épreuve éliminatoire. Mais quelques secondes avant de commencer, Brahim créé la surprise en balançant : “Je suis une célébrité, sortez-moi de là”. “Ma femme est enceinte. C’est mon premier bébé et j’ai envie d’aller la retrouver. Je suis en train de rater les choses les plus importantes,” confie avec beaucoup d’émotion Brahim. “L’envie de rejoindre ma femme et de la soutenir est plus forte que tout”. Le jeu va quand même avoir lieu pour savoir qui de Candice ou Capucine sera la nouvelle chef de camp ? Et qui sera la première finaliste de l’émission. Réponse en images !

