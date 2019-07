Julien Lepers joue pour l'association "Orphelinat de la RATP"

Qui sont les 11 candidats de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" ? Rencontre avec Julien Lepers, peu avant son départ pour l'Afrique du Sud...

Pourquoi avoir accepté de participer à cette comédie d'aventure ?

C’est une expérience nouvelle. J’arrive à une période de ma vie où j’ai un peu de temps pour moi, ce qui est un luxe. Prendre part à un jeu familial m’amuse beaucoup. J’ai envie de me tester et de savoir jusqu’où je peux aller dans des conditions difficiles car j’ignore ce dont je suis capable. J’espère pouvoir me transcender afin de sauver la face !

Avez-vous des appréhensions ?

J’ignore ce qui va se passer. J’imagine qu’il va y avoir des épreuves compliquées. Comment réagirai-je ? Vais-je vite m’acclimater à la vie en collectivité ? Suis-je capable de me dépasser sachant que je n’ai pas véritablement de point fort ? Je n’en sais rien. J’aime les animaux, mais pas tous ! Si on place des araignées sur mon corps, ce sera l’enfer, mais je vais essayer de forcer ma nature. C’est un challenge personnel. Je suis en tout cas très heureux de retrouver Brahim Asloum, que je côtoie et j’apprécie depuis longtemps. Je connais aussi Alexandra Rosenfeld et Candice Pascal, depuis ma participation à Danse avec les stars.

Quelle association défendez-vous ?

Je soutiens la mutuelle de la RATP. J’œuvre pour elle depuis plus de vingt ans. La plus belle charité est celle qui est anonyme et j’ai toujours essayé de l’aider dans l’ombre. Aujourd’hui, je souhaite la mettre dans la lumière et parler du millier d’orphelins de la RATP qui ont besoin de nous. Je serai très heureux de récolter le maximum de fonds pour eux.



Plus d’informations sur http://www.orphelinatdelaratp.org

Interview : Vanessa Vincent

Je suis une célébrité, sortez-moi de là - Mardi 9 juillet à 21h05 sur TF1