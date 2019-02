Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne à la présentation

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne s’offrent une virée en Afrique du Sud pour animer en duo “Je suis une célébrité, sortez-moi de là”.

C’est officiel : Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne vont présenter la nouvelle saison de Je suis une célébrité … Sortez-moi de là ! Cette comédie d’aventure, qui se déroulera en Afrique du Sud, va réunir plusieurs personnalités dans un environnement qu’elles ne connaissent pas et au confort plus que spartiate.

Direction l'Afrique du Sud

Chaque jour, elles vont tester leur courage, repousser leurs limites, aussi bien physiques que mentales, et devront enchaîner plusieurs épreuves pour tenter d’engranger un maximum de gains pour les associations qu’elles défendront individuellement.



Au programme de ce grand jeu d’aventure familial : beaucoup d’humour et d’autodérision, de la solidarité et une furieuse envie de se dépasser pour les associations. Quelle célébrité succédera à Richard Virenque, gagnant de l’édition en 2006 ?