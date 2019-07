Nilusi joue pour l'association "L'UNICEF"

Qui sont les 11 candidats de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" ? Rencontre avec Nilusi, peu avant son départ pour l'Afrique du Sud...

Pourquoi avoir accepté de participer à cette comédie d'aventure ?

C’est un plongeon dans l’inconnu. Je ne sais absolument pas à quoi m’attendre en Afrique du Sud. J’ai accepté ce défi pour l’UNICEF, que j’ai découvert à travers Kids United. Par ailleurs, j’adore quitter ma zone de confort. Je crois que cette aventure va m’aider à grandir et me permettre de tester mes limites.

Avez-vous des appréhensions ?

Perdre mes repères me fait peur. Je redoute d’être livrée à moi-même dans un milieu hostile. En revanche, je suis certaine que ce sera une expérience assez incroyable à vivre en groupe. Je ne compte pas sur mes aptitudes physiques mais sur mon mental d’acier pour rester le plus longtemps sur place.

Quelle association défendez-vous ?

Notre groupe, Kids United, a été formé en 2015 à l’initiative de l’UNICEF. Mon lien avec cette association est donc très fort et je n’ai cessé de la soutenir durant trois ans. Se mobiliser en faveur des droits des enfants est très important. Sur le terrain, j’ai pu rencontrer des jeunes, des familles, prendre connaissance de leurs difficultés quotidiennes. J’ai envie de me dépasser pour cette association afin de faire un geste personnel fort pour toutes celles et ceux qui n’ont pas ma chance.



Plus d’informations sur https://www.unicef.fr/

Interview : Vanessa Vincent

Je suis une célébrité, sortez-moi de là - Mardi 9 juillet à 21h05 sur TF1