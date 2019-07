Je suis une célébrité, sortez-moi de là - Qui a été éliminé du jeu ce mardi 23 juillet ?

Ce mardi 16 juillet, TF1 diffusait le second épisode de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là". Retour sur les temps forts de la soirée.

Pour cette nouvelle semaine, Brahim Asloum laisse sa place de chef à Frédérick Bousquet. Dans le dernier épisode, c’est le fantasque et talentueux Frédéric Longbois alias Fredo, qui a quitté l’aventure. Le champion de natation et la chanteuse Sloane reviennent sous les acclamations de leurs coéquipiers. “J’ai envie d’être chef et Sloane, mon sous-chef,” annonce Frédérick.

L’épreuve des étoiles

Sur le camp, “c’est la déch’ totale” s’inquiète Sloane. Heureusement, l’épreuve des étoiles arrive et va permettre aux célébrités de ramener des vivres. Frédérick, Giovanni et Candice ont rendez-vous avec la plus grande douche de leur vie ! Ils doivent braver les tempêtes de ballons, ventilateurs géants et autres jets d’eau pour parvenir à accrocher une étoile. “J’avais jamais pris de KO. J’ai vu quelques étoiles,” confie Frédérick après avoir été le seul à arriver au bout du parcours.

Se surpasser pour les associations

La cagnotte pour les associations s’élève aujourd’hui à 50.000€. Les célébrités vont de nouveau devoir se surpasser pour les associations qu’ils défendent. Capucine, Nilusi, Gérard et Brahim se retrouvent harnachés et tirés en arrière. L’objectif ? Rester accroché à leur poteau ! Sloane et Alexandra elles, avaient la lourde tâche de manger des testicules de boeuf et autres mygales pour faire gagner de précieuses minutes à leurs complices. Combien vont-ils réussir à gagner cette fois ?

Tensions sur le camp

L’épreuve éliminatoire approchant, les premières tensions apparaissent sur le camp. Les filles qui se protégeaient depuis le début de l’aventure semblent avoir changé d’avis. En effet, Candice et Alexandra complotent dans le dos de Capucine. Cette dernière sent le vent tourner en sa défaveur mais ses copines d’hier, ne jouent pas la carte de l’honnêteté. Va-t-elle se retrouver dans la balance ? Frédérick décide de protéger Nilusi. A son tour, elle protège Sloane. Giovanni est sauvé à son tour et décide de protéger Gérard. Ce dernier donne le dernier ticket à Brahim. Contre toute attente, Capucine, Alexandra et Candice se retrouvent donc adversaires dans l’épreuve éliminatoire. Qui gagnera et deviendra chef ? Qui sera éliminé ? La réponse en images.

