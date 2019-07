Je suis une célébrité, sortez-moi de là - Qui a été éliminé du jeu ce mardi 9 juillet ?

Ce mardi 9 juillet, TF1 diffusait le premier épisode de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là". Retour sur les temps forts de la soirée.

Onze célébrités ont accepté de sortir de leur zone de confort au profit d’associations. Elles se retrouvent dans un campement précaire en pleine jungle sud-africaine. Chaque jour, elles vont tester leur courage et repousser leurs limites. Au casting de cette aventure extraordinaire : la comédienne Capucine Anav, l’animateur Julien Lepers, la chanteuse Sloane, Miss France 2006 Alexandra Rosenfeld, la danseuse professionnelle Candice Pascal, le nageur français Frédérick Bousquet, le mannequin Giovanni Bonamy, la chanteuse découverte dans les Kids United, Nilusi Nissanka, Frédéric Longbois alias Fredo, le boxeur Brahim Asloum et l’humoriste Gérard Vives.

Le saut dans le vide

Les onze célébrités ont accepté de se lancer le défi de leurs vies mais elles ne savent pas encore, à quelle sauce elles vont être mangées. Histoire de bien démarrer l’aventure, Christophe Dechavanne et Laurence Boccolini leur ont préparé une petite surprise : un saut à l’élastique dans le vide. Brahim Asloum est le premier à se lancer ! Il veut donner du courage à ses coéquipiers en ouvrant la voie… En sautant, les célébrités gagnent un bocal de victuailles mais pour certains, ce n’est pas assez ! Alors, qui a vaincu sa phobie du vide ?

L’épreuve des étoiles

Découverte du camp et première nuit à la belle étoile. Capucine, Candice et Alexandra découvrent l’épreuve des toilettes sèches ! Vont-elles déjà abandonner ? Cette première soirée ensemble, c’est aussi l’occasion pour les célébrités de présenter les associations qu’elles défendent mais aussi d’élire leur chef de camp pour la semaine. C’est Fredo qui est désigné à la majorité. Et son rôle sera déterminant dès la première épreuve des étoiles, celle qui leur permet d’améliorer leurs conditions de vie sur le camp. Il doit en effet, désigner les 7 célébrités qui iront au “Musée de l’horreur”. Nilusi, Fredo, Candice, Sloane, Julien, Giovanni et Brahim partent à la rencontre des scorpions, rats, vers et autres cafards. A la clef ? Des victuailles à acheter place des étoiles.

L’épreuve du coffre

Le but de cette nouvelle épreuve : remporter un maximum d’argent pour les associations. Cette fois, sont du voyage : Capucine, Frédérick, Alexandra et Gérard. Guide du broussard en main, c’est Laurence Boccolini qui leur dicte les règles. 15 minutes pour décrocher jusqu’à 30.000€ : les célébrités sont plus motivés que jamais. Frédérick s’élance sur les boules situés au milieu de nulle part tandis que Gérard et les filles se concentrent pour lui donner tout l’élan possible en tirant sur la corde. Combien vont-ils parvenir à gagner ?

L’épreuve éliminatoire

A la fin de ce premier épisode, place à l’ultime épreuve. Cette épreuve éliminatoire, c’est “La sarbacane enchantée”. Gérard Vives, Julien Lepers et Brahim Asloum vont devoir plonger dans une piscine de boue pour y trouver la combinaison d’un coffre. Dans ce dernier, se trouve des munitions pour les sarbacanes. Le premier à se qualifier sera le nouveau chef de camp et le dernier, immédiatement éliminé. Alors, qui va rester dans l’aventure ? Réponse en images.

