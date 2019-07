Sloane joue pour l'association "Hamap Humanitaire"

Qui sont les 11 candidats de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" ? Rencontre avec Sloane, peu avant son départ pour l'Afrique du Sud...

Pourquoi avoir accepté de participer à cette comédie d'aventure ?

Depuis ma plus tendre enfance, j’ai toujours aimé les défis. Je viens du monde du spectacle et à l’âge de 8 ans, j’étais déjà sur scène. J’ai une âme d’aventurière. Amoureuse des grands espaces, je vis à la campagne, en Normandie, où j’élève des chevaux. En osmose avec la nature, je suis incapable de tuer le moindre petit insecte. L’échange est très important pour moi et j’ai hâte de vivre en groupe, entourée de générations différentes. C’est aussi l’occasion de tester mon mental. J’ai toujours adoré faire du sport. J’ai été semi-marathonienne dans les années 80. Aujourd’hui, je fais encore beaucoup de marche à pied et de gym. Je m’envole vers l’inconnu et cela me fascine.

Avez-vous des appréhensions ?

Je redoute les épreuves dans le vide car j’ai le vertige. J’appréhende également de devoir abandonner mon téléphone portable car je prends quotidiennement des nouvelles de ma maman, âgée de 89 ans, et de ma fille. La télévision va aussi me manquer et j’ai peur de déranger mes compagnons d’aventure durant la nuit car je ronfle !

Quelle association défendez-vous ?

Depuis cinq ans, je suis marraine de l’ONG Hamap qui intervient dans le monde entier. Son but est d’apprendre aux autochtones à se débrouiller seuls en creusant des puits, en cultivant des terres… Je m’occupe plus particulièrement d’enfants au Burkina Faso où cette ONG a créé plusieurs écoles. Je m’investis autant que possible en leur permettant d’être scolarisés durant trois ans afin qu’ils apprennent à lire, à écrire et à compter. De plus, c’est la certitude pour eux de prendre un repas par jour dans un pays où les plus vulnérables sont sous-alimentés.



Plus d’informations sur https://hamap-humanitaire.org/

Interview : Vanessa Vincent

Je suis une célébrité, sortez-moi de là - Mardi 9 juillet à 21h05 sur TF1