Alexandra Rosenfeld en larmes avant de faire le grand saut ?

Découvrez les premières images de Je suis une célébrité sortez-moi de là... Parmi les onze candidats, l’animatrice et ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld. La jeune femme est sur le point de se jeter d’une falaire ! Tension, larmes et frisson sont palpables dans cette nouvelle saison. Une épreuve qui demande du courage et un sang-froid certain. Sous les yeux admiratifs de son équipe, la jeune femme est soutenue et encouragée : « Je me connais et si je rentre sur un échec, je n’aurai pas le bon mental pour continuer cette aventure ». Seule face à elle-même et en pleurs, Alexandra Rosenfeld va-t-elle trouver la force de se lancer ? Pour le savoir, rendez-vous le mardi 9 juin à 21h05 pour le tout premier épisode de Je suis une célébrité sortez-moi de là, présenté par Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne.