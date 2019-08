Candice Pascal en panique face à des rats

Cette semaine toutes les célébrites ont rendez-vous pour l'épreuve du coffre. Elles doivent à tour de rôle mettre les mains dans une boîte mystérieuse afin de faire glisser une clé accrochée à un fil et la transmettre à son voisin afin de remporter les 30 000 euros à la clé. Les choses se corsent pour Nilusi et Candice Pascal qui doivent confronter leur peur des insectes et des rats. Parviendront-elles à se dépasser et ainsi faire grimper la cagnotte collective ? Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.