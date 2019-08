Candice Pascal immobilisée par sa plus grande peur ?

Cinq célébrités sont encore en lice. Ils ne seront bientôt plus que quatre à poursuivre l’aventure. L’épreuve éliminatoire consiste à passer la tête dans une boîte remplie de fourmis rouges pour mémoriser un code. Mais lors de cette épreuve, qui oppose Frédérick Bousquet, Giovanni Bonamy, Capucine Anav, Candice Pascal et Gérard Vives, une célébrité n’arrive pas à dépasser ses peurs… Alors que Gérard prend la tête de la course, Candice reste elle, immobilisée par la peur. Va-t-il trouver la bonne combinaison du premier coup ? Va-t-elle vaincre son angoisse ? Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.