Capucine Anav en larmes devant un tartare de saumon !

Les célébrités sont aux anges ! Frédérick Bousquet, Candice Pascal, Gérard Vives, Capucine Anav et Giovanni Bonamy n’en reviennent pas, ils sont servis comme des rois. Ils partagent leur dîner aux chandelles au côté des animateurs Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne. Les candidats n’ont définitivement plus l’habitude : « C’est trop propre, on n’est plus habitué ». Au menu, tartare de saumon, avocat et tomate. Ils sont même choqués de boire de l’eau fraîche dans un verre ! Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.