Première épreuve pour les 11 célébrités, ils vont devoir sauter d’une falaise à plus d’une centaine de mètres de hauteur. Capucine est dans tous ses états : « Je tremble et j’ai peur ». Tandis que Giovanni le mannequin est plutôt rassuré et encourage sa coéquipière. Pour lui, c’est « le plaisir avant la peur ». Capucine et Giovanni vont-ils sauter ? Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.