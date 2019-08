DU JAMAIS VU : Un candidat se disqualifie avant l’épreuve éliminatoire !

Brahim Asloum, Capucine Anav et Candice Pascal sont les trois célébrités sur la sellette cette semaine. Pour cette épreuve éliminatoire, ils devront mémoriser un maximum de numéros pour ne pas tomber à l’eau. La première personne à donner trois bonnes réponses deviendra chef de camp. Un enjeu de taille pour Brahim, Capucine et Candice. Mais alors que l’épreuve est sur le point de commencer, un candidat prononce les mots « Je suis une célébrité sortez-moi de là » et met un terme à son aventure de lui-même… Qui deviendra le nouveau chef de camp ? Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.